Fernando Santos. Skąd pochodzi nowy trener reprezentacji Polski?

Charakterystyczne punkty dzielnicy to także okazały Klasztor Hieronimitów czy Pomnik Odkrywców, który upamiętnia wszystkich zasłużonych podróżników, jak Vasco da Gama, Ferdynand Magellan czy Afonso de Albuquerque. Co ciekawe, do jego wnętrza można wejść po to, by dostać się na taras widokowy na szczycie.