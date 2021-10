Pastéis de Belém. Tego musisz spróbować będąc w Lizbonie

- Mleko, jajka, mąka, cukier, masło i... sekretny składnik - słyszymy w Pastéis de Belém, gdy pytamy o to, jak przyrządza się te babeczki. Koszt jednej to 1,15 euro, ale nie ma mowy, by ktoś skończył na jednej sztuce. W przestronnych wnętrzach legendarnej cukierni może usiąść nawet 400 osób, a i tak trudno nam znaleźć wolny stolik w słoneczne popołudnie. Do pastéis warto zamówić aromatyczną kawę lub kieliszek dobrego porto. Przepyszne babeczki dodatkowo posypuje się cynamonem i cukrem pudrem (właśnie w tej kolejności!).