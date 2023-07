Flisacy mają powód do dumy. To wielkie wyróżnienie i prestiż

Spływ przełomem Dunajca na drewnianych tratwach startuje w Sromowcach-Kątach i ma dwa warianty: krótszy - do Szczawnicy i dłuższy - do Krościenka. Trasa do Szczawnicy ma długość 18 km, a jej pokonanie zajmuje ponad dwie godziny. Z kolei spływ do Krościenka trwa dwie godziny i 45 minut i jest o pięć kilometrów dłuższy.