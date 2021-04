Francja. Urlop tylko dla kobiet skrytykowany przez organizacje feministyczne

Bolesna miesiączka uniemożliwia skupienie się na obowiązkach

Pracodawca nie wymaga zaświadczenia lekarskiego i zobowiązał się do nieinformowania innych o powodzie nieobecności kobiety. Prosi jedynie o informację – telefoniczną lub mailową – że danej osoby nie ma danego dnia w pracy. Do tej pory w "La Collective" 9 razy skorzystano z tego typu urlopu.

Organizacja Osez le feminisme: "To krok w złym kierunku"

Chociaż w sondażu 68 proc. badanych Francuzek wypowiada się dobrze o pomyśle, to jednak organizacje feministyczne go krytykują. Uważają bowiem, że takie zwolnienia przynoszą odwrotny skutek, jeśli chodzi o świadomość społeczną. Jak donosi "Le Parisien" rzeczniczka stowarzyszenia Osez le feminisme, to "krok w złym kierunku", gdyż jej zdaniem utwierdza "stereotyp kobiety, którą sprowadza się wyłącznie do jej ciała".