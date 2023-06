Francuska wyspa wprowadza limity. Turystów 15 razy więcej niż mieszkańców

Bréhat to malownicza wyspa znajdująca się na zachodnim wybrzeżu Francji. Leży u ujścia rzeki Trieux w regionie Bretania. Jest popularnym miejscem turystycznym ze względu na swoje piękne krajobrazy, klimat i charakterystyczną architekturę. Było to idealne miejsce do ucieczki przed miejskim zgiełkiem. Napływ turystów spowodował, że przez tłumy nie da się już tam spokojnie odpocząć.