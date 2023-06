Najdroższy dla turystów kraj na świecie będzie tańszy. Zmieniają opłaty

Brak opłat dla turystów

Na początku czerwca Bhutan zmienił opłaty obowiązujące turystów przyjeżdżających do kraju. Dotychczasowe wynosiły około 200 dolarów dziennie (ok. 800 zł) i związane były ze wsparciem zrównoważonego rozwoju kraju. Obowiązywały od momentu otwarcia granic we wrześniu 2022 r.