Gdy zaczynają się upały, wiedzą, że czas rezerwować instruktora... na narty

Ola i Radek Rokita, rodzice Kajtka i Franka, którzy szusują z Marcinem po stoku, mówią, że rezerwują termin tak szybko, bo chcą mieć pewność, że będzie miał dla nich czas kiedy pojadą w góry. - Zawsze odliczamy dni do rozpoczęcia sezonu zimowego. Marcin ma fantastyczne podejście do dzieci, nasi chłopcy go uwielbiają i bardzo dużo wynoszą z lekcji. Tak więc, choć narty w Polsce należą do kategorii "to skomplikowane", to dla lekcji z Marcinem warto - przekonują państwo Rokita.