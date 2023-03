Niezwykłe, co przeżyłam w górach. Miałam wrażenie, że histeryczne bicie mojego serca spowoduje lawinę

Choć na nartach nie jeżdżę, to zawsze marzył mi się wyjazd w wysokie góry zimą. Chciałam zrozumieć, co tak naprawdę przyciąga tysiące turystów w te surowe warunki. Podczas mojej wizyty w Alpach spróbowałam kilku zimowych sportów, ale jedno doświadczenie szczególnie skradło moje serce. Na kilkadziesiąt minut wcieliłam się w rolę osoby niepełnosprawnej i… zjechałam na nartach z potężnego szczytu górskiego. Co zaskakujące, ta chwilowa metamorfoza pozwoliła mi na jedno z najpiękniejszych doznań w moim życiu.