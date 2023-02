W zakopiańskim szpitalu mają ręce pełne roboty. "Zużyliśmy już kilkaset kilogramów gipsu"

Trudne warunki w Tatrach. TOPR apeluje

Intensywne opady śniegu oraz silny wiatr wywołały w Tatrach wzrost zagrożenia lawinowego do trzeciego stopnia. Ratownicy TOPR apelują o ostrożność do turystów, którzy przebywają obecnie w górach. Odradzane są wszelkie wędrówki powyżej górnej granicy lasu — w tym do schroniska przy Morskim Oku oraz Doliną Roztoki do Doliny Pięciu Stawów Polskich.