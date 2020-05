Gdynia: schron do kupienia. Wystarczy symboliczna złotówka

Obiekt pamięta jeszcze czasy II wojny światowej. Składa się z 8 pomieszczeń o łącznej powierzchni 500 m kw i zajmuje 3 piętra. Schron T-750 znajduje się na terenie działki, należącej do firmy Atal, która zajmuje się budowaniem kamienic na ul. Bosmańskiej. Jak podaje portal "Trójmiasto.pl", firma chętnie pozbędzie się schronu za symboliczną złotówkę.

- Prowadzimy działania, by działka pod bunkrem została wydzielona z terenu naszej inwestycji. Zależy nam, by potencjał historycznego obiektu był w pełni wykorzystany. W tym celu jesteśmy w kontakcie z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi, które interesują się militariami oraz historią. Jesteśmy gotowi przekazać schron, ważne jest to, żeby obiekt w przyszłości był właściwie zagospodarowany i utrzymany – mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Łukasz Borkowski z firmy Atal.