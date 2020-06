Gdynia. Zdetonowano minę w Zatoce Gdańskiej

We wtorek, 16 czerwca od rana plaże w całym Trójmieście były zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Służby mundurowe pilnowały ograniczeń wprowadzonych na dzień detonacji. Obowiązywał zakaz spacerów po plażach i kąpieli w morzu. Mieszkańcy centrum Gdyni mieli zakaz podchodzenia do okien.

Detonacja miny w Gdyni

Prace przy minie trwały od rana. Do detonacji doszło ok. południa. Jak podaje portal Trojmiasto.pl, wybuch był zaskakująco cichy, ale spowodował wstrząsy w Śródmieściu miasta. Fala uderzeniowa dotarła aż do brzegu.