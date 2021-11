Gdzie na narty za granicę? Zaszczepieni mają w czym wybierać

Dynamiczna sytuacja epidemiologiczna sprawia, że planując grudniowy wyjazd na narty do Włoch, trzeba się liczyć z dodatkowymi, regionalnymi obostrzeniami. Od 24 listopada popularne kurorty narciarskie val Gardena, Santa Cristina i Ortisei znajdują się w strefie czerwonej, co oznacza m.in., że restauracje i bary są otwarte tylko do godziny 18. W strefie czerwonej obowiązuje również zakaz poruszania się w godzinach 20-5 oraz obowiązek noszenia masek typu FFP2.