Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia od 1 grudnia

"Ma on dwa elementy. Pierwszy dotyczy uszczelnienia granic. Podążając za rekomendacjami Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń (ECDC), wydajemy zakaz lotów do 7 krajów, tj. Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe" – powiedział Niedzielski. Zaznaczył, że zostały one przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka.