Genialny trik pasażerki. Zawsze zabiera bluzę z kapturem na pokład

Chociaż wiele osób uważa, że najbrudniejsze miejsca w samolocie to toalety czy stoliki, to zagłówki również są bardzo zanieczyszczone. Mikrobiolog i autor książki "The Germ Code", Jason Tetro, powiedział: "Najbrudniejszym miejscem ze wszystkich jest zagłówek, ponieważ jest najbardziej narażony i najczęściej dotykany w samolocie".