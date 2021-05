Gliwice. 2,5 miesiąca żyli jak w bajce. Skończyli w areszcie

"Płacący, ubrany w maseczkę i czapkę z daszkiem, był trudny do namierzenia, a towarzyszył mu podobnie trudny do identyfikacji jegomość. Jednak detektywi z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zaczęli zacieśniać krąg podejrzanych, powoli zbliżając się do celu – zatrzymania oszustów, szkodzących uczciwie pracującym ludziom – mówił w rozmowie z portalem "Gliwice 24" podinspektor Marek Słomski, oficer prasowy KMP Gliwice.