Wakacje 2021. Urlop na Malcie w cieniu pandemii

- Przyjeżdżając tutaj, miałyśmy szczęście, bo od 10 maja na Malcie zniesiono już część obostrzeń. Jednak to, co cały czas obowiązuje, to m.in. noszenie maseczek. Należy je nosić wszędzie, nawet na plaży, co jest bardzo uciążliwe przy tak wysokich temperaturach - mówi nam Asia Borowska, która wybrała się na urlop Maltę.