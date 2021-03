Godzina dla Ziemi WWF. "Morze Bałtyckie i jego mieszkańcy umierają"

Unia Europejska zobowiązała nas do osiągnięcia dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego do roku 2020. Celu nie osiągnięto, sytuacja się pogarsza, a Polacy nie zdają sobie sprawy, że w niedalekiej przyszłości może dojść do nieodwracalnych zmian. Dlatego w tym roku akcja Godzina dla Ziemi WWF poświęcona jest Bałtykowi. To dla niego zgasną na godzinę światła 27 marca o godzinie 20.30.

Morze Bałtyckie - godzina dla Ziemi WWF. Symboliczny gest solidarności z przyrodą i planetą

WIDEO: Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy \| Godzina dla Ziemi WWF 2021

Bałtyk - dlaczego jest tak silnie zanieczyszczony?

Akcji Godzina dla Ziemi WWF to największa ekologiczna inicjatywa na świecie. Co roku bierze w niej udział ok. 180 państw na 7 kontynentach. WWF Polska zachęca, by w tym roku zgasić światła dla Morza Bałtyckiego. Na stronie godzinadlaziemi.pl można podpisywać petycję skierowaną w tej sprawie do premiera.