Turysta ledwo uszedł z życiem w Tatrach. Udostępnił film z wypadku

Szczęśliwie przeżył wypadek. Teraz przestrzega innych

Materiał został nagrany 21 lutego i pokazuje, jak skończył się upadek niemal z samej kopuły szczytowej. Choć zdarzenie wygląda groźnie, turysta nie odniósł poważnych obrażeń. Mimo że o własnych siłach dotarł do Kuźnic, przez kolejne dni odczuwał ból w żebrach, nie mógł kasłać, wstać z pozycji leżącej, był także bardzo poobijany.

Wideo: Wypadek na Giewoncie - pechowe zejście 21.02.2021 r.

Mężczyzna szczęśliwie przeżył wypadek, więc dzisiaj przestrzega innych, aby byli lepiej przygotowani do wypadów w góry niż on. Jak sam przyznał, jest osobą zupełnie początkująca, a to była jego pierwsza wyprawa. Można wywnioskować, że zbyt trudna jak dla "świeżaka".