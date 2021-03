Bieszczady nowym hitem Polaków. Oto najpiękniejsze miejsca

Popularność Bieszczad rośnie

Pod koniec minionych wakacji województwo podkarpackie odnotowało ogromny wzrost zainteresowania. Jak podaje portal Nocowanie.pl, w stosunku do roku 2019 wyniósł on aż 341 proc.!

Według Nocowanie.pl topowe lokalizacje w Bieszczadach to Solina, Polańczyk oraz Wetlina. Z tym że w tej chwili największym zainteresowaniem turystów cieszą się dwa kurorty położone nad Jeziorem Solińskim. Po 30 proc. wszystkich zapytań o terminy noclegowe trafia właśnie to obiektów noclegowych w Solinie i Polańczyku.

Spokojne bieszczadzkie połoniny

- Szukam miejsca z duszą i pięknymi widokami. Nie po to jadę w Bieszczady, żeby siedzieć na kwaterze i zaglądać innym w okna - mówi Anna z Gdańska. - Znalazłam naprawdę wspaniałe miejsce. To pensjonat bez sąsiadów, za to z widokiem na połoniny. Ujęło mnie to, że znajduje się w stuletniej wiejskiej chacie, a pokoje nawiązują właśnie do wiejskiego domku.