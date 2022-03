Góral apeluje do turystów. "Dojdzie kiedyś do nieszczęścia"

Góral apeluje o uwagę nad Morskim Okiem

- I tu pod moreną trzeba bardzo uważać. Raz, że mamy szczeliny głębokie na parę metrów, więc gdyby wpadło w nie dziecko, byłoby bardzo niedobrze. Druga szczelina o głębokości ok. sześciu metrów jest przysypana śniegiem. Dzieci (trzymamy - przyp. red.) za rękę, bo tu jest niedobrze. W ogóle nie powinno się tu teraz stać, ale jak już zejdziecie, to uważajcie. Na końcu lawiniska jest bardzo stromo, jak poślizgniecie się bez raków, to można wpaść do wody, bo lód przy wypływie jest bardzo cienki - przestrzega Grzegorz Bryniarski.