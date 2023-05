Górska "drabina" dla najbardziej wytrwałych

Bardzo wymagający szlak górski nie musi wcale przebiegać przez najwyższe pasma. Tak jest w przypadku Drabiny Wałbrzyskiej, której pokonanie stanowi nie lada wyzwanie nawet dla najbardziej zaprawionych górskich turystów. Do przejścia jest bowiem dystans ok. 80 km, blisko 4 tys. m przewyższenia, a do pokonania ponad 30 szczytów!