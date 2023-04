Popełnił błąd w górach, a teraz przestrzega innych. "Już wiem, że nigdy tak nie zrobię"

Jak się okazuje ten z pozoru niewinny trik jest często stosowany przez wspinaczy, gdy zabraknie im liny, aby wpiąć się w kolejny ekspres. - Jeśli uda wam się bezpiecznie wpiąć, to nic złego wam się nie stanie. Jeżeli jednak odpadniecie od skały, to wystarczy nieco pobudzić wyobraźnię, aby zobaczyć, co się dalej stanie - przestrzega podróżnik, który przyznaje, że sam popełnił ten błąd i chwycił linę w zęby. Na szczęście nic mu się nie stało.