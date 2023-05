Jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Znajduje się w Krainie Wygasłych Wulkanów

Przewodnik, ceny biletów i godziny otwarcia atrakcji

Zamek Grodziec jest zlokalizowany w gminie Zagrodno, oddalonej o ok. 20 km od Bolesławca i o 40 km od Legnicy. Można do niego dojechać w bardzo prosty sposób własnym autem. Zamek jest otwarty dla turystów przez cały tydzień, w godzinach od 9 do 17. Do wyboru mamy dwie opcje zwiedzania – indywidualną i z przewodnikiem. Możliwe jest także odwiedzenie Zamku Grodziec w grupach zorganizowanych.