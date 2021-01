Grecja. Jest tak ciepło, że mieszkańcy wyszli na plaże

Styczeń jest miesiącem anomalii pogodowych w różnych częściach Europy. W czasie, gdy Hiszpanie walczą ze skutkami burz śnieżnych, Grecy biorą ręczniki i udają się na plaże. Nic dziwnego – przez ten kraj przechodzi fala upałów. Mieszkańcy wygrzewają się na słońcu mimo lockdownu wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa.

Masy gorącego powietrza i pył znad kontynentu afrykańskiego nadciągnęły przed weekendem nad Grecję. Jeden z pomiarów wskazywał w niedzielę, 10 stycznia, aż 31 st. C w słońcu. To zdecydowanie więcej niż zazwyczaj o tej porze roku. Z danych greckich służb meteorologicznych EMY wynika, że średnia temperatura w styczniu dla całej Grecji wynosi ok. 5 st. C, a w regionach przybrzeżnych - ok. 10 st. C.

Grecja - letnia pogoda zachęciła mieszkańców do wyjścia z domów

Wysoka temperatura panowała m.in. na Krecie (24 st. C) oraz w Atenach – odnotowano w nich 23 st. C. Nic więc dziwnego, że mieszańcy ruszyli do parków, na plaże i promenady. Nieczęsto mają okazję doświadczać letniej pogody w styczniu. Ostatnio słupki rtęci w Grecji na początku Nowego Roku wskazywały ponad 20 st. C w 2010 r., a jeszcze wcześniej – w 1987 r.

- To nie jest normalne. W zeszłym roku o tej porze było zimno - powiedział 65-letni Kyriakos Pitulis. - Z drugiej strony taka pogoda jest pomocna, bo ludzie są zamknięci w domach z powodu pandemii i chcą gdzieś wyjść, żeby odpocząć. Nie mogą zostawać w domu przez cały czas – dodał mężczyzna, cytowany przez TVN Meteo.

Grecja - lockdown co najmniej do 18 stycznia

Jednak Grecy wychodzą opalać się do parków i na plaże, a także ściągają maseczki mimo wprowadzonego w listopadzie i przedłużonego tydzień temu lockdownu. Ma on potrwać co najmniej do 18 stycznia. Policja reaguje na brak dostosowywania się do zasad, jednak osoby niestosujące się do wymogów sanitarnych najczęściej otrzymują pouczenia.

W połowie stycznia Grecy będą musieli pożegnać się z letnią aurą na kilka miesięcy. Według przewidywań synoptyków ciepły front ma ustąpić w środę lub czwartek. Jednak mieszkańcy Hellady nie muszą się obawiać, że doświadczą tak ekstremalnej pogody, co Hiszpanie. Na Półwyspie Iberyjskim od początku stycznia panują siarczyste mrozy, a wiele regionów nawiedzają burze śnieżne.

Grecja - kwarantanna dla turystów

Od dnia 8 stycznia 2021 do 21 stycznia 2021 (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji zostaną zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie, a w przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii (bez względu na narodowość) do poddania się 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania testu PCR w ostatnim dniu izolacji.

WIDEO: Atak zimy. Nagranie z polskich gór