Grecja walczy z żywiołem. Sytuacja jest katastrofalna

Z takimi powodziami Grecy nie spotykali się od lat. - Wschodnia i centralna część kraju jest pod wodą. Dla Grecji roczna suma opadów to 400 l wody na m kw, a jednego dnia spadło ponad 800 l. Wczoraj znowu intensywne opady od 180 do 400 l na m kw -tłumaczy Grzegorz Walijewski. Żeby jeszcze wyraźniej zobrazować skalę zagrożenie, porównuję opady w Grecji do polskich statystyk. - W Polsce centralnej spada ok. 500-600 l wody na m kw na rok. Podczas powodzi w 1997 i 2010 r. na południu kraju w ciągu jednej doby spadło od ok. 150 do 200 l wody na m kw - przypomina ekspert.