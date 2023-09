W Bułgarii zginęły dwie osoby. "To przypomina apokalipsę"

Dramat mieszkańców i turystów

W miasteczku Carewo turyści utknęli w hotelach i pensjonatach. Straż pożarna podała, że w całym regionie przez ulewy i powodzie ok. 10 tys. osób zostało uwięzionych w swoich domach. Podejmowane są próby ewakuacji ludzi z niektórych kempingów, lecz - jak przekazała straż pożarna - z powodu stanu dróg działania te są niezwykle skomplikowane. We wsi Lozenec mieszkańców i turystów przeniesiono na wyżej położone tereny. Władze ostrzegły, by ludzie nie próbowali ewakuować się na własną rękę. Niestety meteorolodzy nie mają dobrych wieści, bowiem ich prognozy nie przewidują szybkiej poprawy sytuacji.