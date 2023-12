Grudziądz na weekend. Piękne spichrze, zakazana miłość i tajemniczy ułan

Zamek krzyżacki w Grudziądzu i jego legendy

Kolejne kroki warto skierować do ruin zamku. Malownicze mury stanowią świetną scenerię do zdjęć. Potężna twierdza obronna została zbudowana w XIII wieku przez zakon krzyżacki. Mieściły się w niej takie pomieszczenia jak: refektarz, kaplica, mieszkania rycerzy, kuchnia, piekarnia, browar, szpital. Zamek był wielokrotnie niszczony przez wrogów i rozebrany. W XXI wieku relikty zamku poddano rewitalizacji. Zbudowano też nową wieżę widokową wzorowaną na dawnej wieży zamkowej Klimek, na którą można się wspiąć, by podziwiać piękną Wisłę i most im. Bronisława Malinowskiego – najdłuższy most drogowo-kolejowy w naszym kraju.