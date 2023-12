Najdłuższa tęczowa zjeżdżalnia świata. "Wygląda na świetną zabawę"

Zjazd odbywa się na dużym, dmuchanym kole i trwa zaledwie od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Prędkość i czas przejazdu zależne są od wagi danej osoby. Zakończenie zjazdu dla wielu będzie najciekawszą częścią, bowiem wpada się do basenu wypełnionego wielobarwnymi piłeczkami. "W końcu zrobili basen z piłkami dla dorosłych!", "Powrót do dzieciństwa, muszę z tego skorzystać" - piszą internauci w mediach społecznościowych.