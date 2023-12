Świetne wieści z Zakopanego. Nie wierzyli, że się uda

Podróż najszybszym pociągiem ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmuje ok. 2 godz. i 30-40 min. Trasa jest przygotowana do prędkości jazdy pociągów max. 100 km/h dla linii Skawina - Sucha Beskidzka i Sucha Beskidzka - Chabówka oraz max. 120 km/h dla linii Chabówka - Zakopane.