Hadaka Matsuri. Festiwal Golasów w Japonii

To jeden z najdziwniejszych festiwali na świecie. Choć to, że jest organizowany w Japonii, już mniej zaskakuje. Wszakże mieszkańcy tego kraju lubią zadziwiać świat swoimi pomysłami, zwyczajami i nietypowymi świętami.

Hadaka Matsuri jest prastarym świętem, na temat którego pierwsze zapiski pochodzą aż z 767 r. Jest obchodzone w kilkudziesięciu miastach Kraju Kwitnącej Wiśni. Jednak największą popularnością cieszy się to organizowane w Okayama. Każdego roku przyciąga ok. 10 tys. bardzo skromnie odzianych mężczyzn – posiadających jedynie cienką przepaskę na biodrach (fundoshi).

Na wstępie warto wspomnieć, skąd wywodzi się ta tradycja. Została zapoczątkowana ponad 1250 lat temu, kiedy ten rejon świata nawiedzały klęski żywiołowe, a ludzi dziesiątkowały choroby. Wierzono wtedy, że jeśli ogolony z całego owłosienia uduchowiony mężczyzna - Shin-Otoko - odwiedzi domy mieszkańców, to plagi znikną. Nie wiadomo, na ile to była skuteczna metoda, ale od tamtych czasów Japończycy wierzą, że nagość przynosi szczęście. Jednak dzisiaj Hadaka Matsuri wygląda nieco inaczej niż kilkanaście wieków temu.

Tłum panów gromadzi się w świątyni o nazwie Saidai-ji. To właśnie w niej odbywa się walka o dwa święte kije, rzucone w ich kierunku przez duchownych. Zanim mężczyźni przystąpią do rywalizacji (zazwyczaj ok. północy), muszą paść głośno dwa słowa: "Wasshoi, Wasshoi!". Po nich wszyscy oblewają się zimną wodą, a następnie szukają przynoszących szczęście kiji. Osobom, którym uda się je znaleźć, a następnie wbić w skrzynię wypełnioną ryżem – będzie sprzyjać passa do końca roku. Stają się też Shin-Otoko, czyli "nabożnymi", a ich dotknięcie sprawi, że możemy liczyć na przychylność losu.