Halloween. Alkohol na grobach i palenie pieniędzy - ciekawostki z różnych zakątków świata

Na Madagaskarze odgrzebuje się umarłych

Maglasze mają dwa obrzędy pogrzebowe. Pierwszy to chowanie człowieka do grobu - jako możliwość przejścia zmarłego do zaświatów. Drugim obrzędem jest odkopywanie członka rodziny, aby powtórnie mógł połączyć się z przodkami pełniącymi rolę jego opiekunów. Celebracja tego wydarzenia trwa 3 dni i nosi nazwę Famadihana. W tym czasie zbiera się cały ród, owija zmarłego nowym całunem, wkłada ciało na nosze i tańczy z nimi wokół grobu okrążając go 7 razy. Po tej rytualnej czynności ciało zmarłego składane jest do nowego miejsca pochówku.