Znamy hit jesieni. Polacy stawiają na jedno miejsce

Turyści chętnie zwiedzają Kazimierz, który od Wawelu dzieli krótki spacer, ale coraz chętniej zaglądają także do Nowej Huty. To dzielnica z dużym potencjałem i wiele osób ma pomysł, jak go wykorzystać. Pojawia się coraz większa oferta wycieczek tematycznych, przygotowanych z myślą o indywidualnych turystach. Hitem są między innymi przejażdżki autami z epoki PRL, podczas których turyści poznają tajemnice Nowej Huty.