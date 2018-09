Himalaje w polskich górach. Marzy o nich coraz więcej osób

Udział w Himalaya Base Camp to namiastka prawdziwej himalajskiej ekspedycji, prowadzonej pod czułym okiem specjalistów. Szkolenia, pokazy, wspinaczka oraz to, co przyciąga większość zainteresowanych – niezapomniany nocleg w wiszącym namiocie.

Następna edycja Himalaya base camp odbędzie się w marcu 2019 r. (instagram.com / himalaya_base_camp)

"Platforma portaledge”, tak dokładnie nazywa się to wiszące spanko. Któż by nie chciał przeżyć nocy, wisząc kilkanaście metrów nad ziemią w otoczeniu skał i dzikiej górskiej przyrody? Ja bym chciała. Zanim jednak udacie się na spoczynek czeka na was szereg atrakcji. W trakcie trwania obozu uczestnicy biorą udział w całodziennych warsztatach, prowadzonych przez doświadczonych wpinaczy i instruktorów. W ramach treningu obozowicze ćwiczą zjazdy i podejścia na linie oraz odbywają ekstremalny spacer po wiszącym moście. Wieczorem pasjonaci gór udzielają prelekcji swoim kursantom, opowiadając także najciekawsze anegdoty ze swojego górskiego życia.

Oprawę obozowiska stanowią kolorowe flagi, muzyka gorkhali, tybetańskie chlebki, zapach kadzideł – to efekt sztucznie stworzonego środowiska odległego Nepalu. Czy podoba się? Podoba. Choć Himalaya Base Camp organizowany jest tylko dwa razy w roku ( w marcu i wrześniu), to chętnych nie brakuje, a miejsca noclegowe w wiszących namiotach wyprzedają się jak ciepłe bułeczki.

Kolorowe i zjawiskowe otoczenie jest idealnym tłem dla wyjątkowych zdjęć, co sprawia, że uwielbiają to miejsce polskie blogerki. W ubiegłym roku Himalaya Base Camp podwiedziła Anna Skura, która nigdy nie była w Himalajach, ale jak twierdzi, po spędzeniu nocy w obozowisku wyobraża sobie, "że właśnie tak tam jest”. W miniony weekend namiastkę tej górskiej przygody przeżyły Paula Jagodzińska i Ewa Chojnowska, która swój pobyt w obozowisku opisała na blogu Szpilki w plecaku. Kolejna edycja Himalaya Base Camp już w marcu, ale podobno trzeba się spieszyć z rezerwacją, bo liczba jest naprawdę mocno ograniczona.