Historia podzieliła internautów. On w pierwszej klasie, a ona w niższej

Jedna z pasażerek opowiedziała w sieci dziwną zasadność swoich podróży lotniczych z mężem. Podczas gdy ona gniecie się i męczy w klasie ekonomicznej, on bezwstydnie korzysta z wygód w klasie biznes. Wokół historii od razu rozgorzała wielka dyskusja.

Z mężem jesteśmy posiadaczami statusu w linii lotniczej i regularnie zdarza nam się możliwość darmowego podniesienia klasy podróży. Problem pojawia się, gdy lecimy gdzieś razem. (…) Gdy mojemu mężowi zaproponowano upgrade do pierwszej klasy, wziął go bez wahania, pozostawiając mnie w gorszym standardzie, chorą i z potworną migreną. Nie liczyłam na to, że mnie też przeniosą, ale że on usiądzie ze mną – opowiada kobieta szukająca rzetelnej oceny sytuacji.