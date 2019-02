Historyczne wydarzenie na Hawajach. Pierwszy raz spadł tam śnieg

W pisanej historii Hawajów nie ma ani jednej wzmianki o opadach śniegu nad wyspami. Jednak anomalie pogodowe szalejące nad Pacyfikiem postanowiły spłatać mieszkańcom oraz turystom figla i wiecznie gorący archipelag został częściowo pokryty białym puchem.

Nie tylko nadzwyczaj silny wiatr zaskoczył meteorologów. Po nagłym spadku temperatury do ok. 0 st. C zaczął prószyć śnieg. Chociaż szczyty wulkanów Mauna Kea i Mauna Loa są jednymi miejscami na Hawajach, gdzie zimą można spotkać śnieg, to jednak tym razem izoterma zera stopni obniżyła się tam tak bardzo, że w Parku Narodowym Wulkanów Hawaiʻi zrobiło się biało.