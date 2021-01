Hiszpania. Ibiza zamknięta dla turystów

Zakaz przybywania na Ibizę i opuszczania wyspy obowiązuje do 30 stycznia, ale możliwe, że zostanie przedłużony.

Hiszpania - rekord zakażeń na Ibizie

Możliwość przybycia lub opuszczenia Ibizy została bardzo okrojona. Na liście wyjątków są jedynie przypadki związane z z wykonywaniem obowiązków zawodowych, udania się na uczelnię wyższą, opieki nad chorym członkiem rodziny lub powrotu do miejsca zamieszkania.

Hiszpania - zasady wjazdu dla turystów

Przypominamy, że podróżujący do Hiszpanii (w tym także na Baleary) muszą okazać negatywny wynik testu na obecność COVID-19. Badanie należy wykonać w ciągu 72 godzin od planowanego wyjazdu.

Ibiza - co to za wyspa?

Ibiza to trzecia co do wielkości wyspa na Balearach. Słynie z pięknych plaż, ale przede wszystkim rozrywkowych kurortów i imprez, które nigdy się nie kończą.