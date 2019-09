Hiszpania, Turcja i Cypr. Tam najczęściej korzystaliśmy z pomocy medycznej

W trakcie tegorocznego sezonu urlopowego, wyjazd na wakacje zadeklarowało ponad 20 mln osób – wzrost o 2 mln w porównaniu do 2018 roku. Ponad 9 mln osób (48 proc.) planowało wybrać się za granicę, a ponad 10 mln (52 proc.) zamierzało zorganizować swój wypoczynek w kraju.

- Przed wakacjami zdecydowana większość Polaków (70 proc.) planujących urlop deklarowała, że zamierza wykupić ubezpieczenie turystyczne w związku z wyjazdem zagranicznym. Oznaczało to, że prawie 7 mln osób ma zamiar skorzystać z oferty ubezpieczycieli. To o 1,3 mln osób więcej niż w 2018 r. Cieszy nas ciągle rosnąca świadomość ubezpieczeniowa Polaków. Wiele lat pracowaliśmy na to, aby polski turysta miał wyobrażenie jak drogie jest leczenie za granicą. Koszt wizyty u internisty, w państwie europejskim to wydatek rzędu 600-800 zł. Posiadając odpowiednią polisę nie musimy samodzielnie ponosić kosztów lub uzyskamy ich refundację. Polisa i usługi asystenckie zapewniają nam szybki dostęp do potrzebnej pomocy oraz komfort finansowy – mówi Piotr Ruszowski z Mondial Assistance.