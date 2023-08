Nagabują turystów na polskich lotniskach. "Ich działania są nieetyczne"

O komentarz zwróciliśmy się także do spółki AirHelp, która świadczy usługi w zakresie pomocy turystom w odzyskiwaniu odszkodowań. Niestety odmówili oni jakiegokolwiek odniesienia się do sprawy. Z kolei firma Zwrotzalot przyznała, że owy proceder jest im znany. - W 2013 roku zdarzyło nam się skorzystać z usług firmy oferującej taki marketing na lotnisku w Oslo, jednak okazało się, że nie było to mile widziane i wycofaliśmy się z tego - przyznali w rozmowie z WP. - Kilka lat później Zwrotzalot wykupił reklamy na ekranach na lotnisku w Warszawie, co jest w pełni legalną formą marketingu na lotniskach. Nie jest to najtańszą reklamą, stąd też najpewniej mniejsze firmy próbują zachęcać potencjalnych klientów bezpośrednio - dodali.