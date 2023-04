Rewolucja na lotnisku Chopina. Można błyskawicznie wyrobić paszport

Paszport od ręki

Nowy punkt będzie działał na lotnisku Chopina od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Do wyrobienia paszportu potrzebny będzie inny dokument potwierdzający tożsamość oraz ważny bilet na podróż. Zdjęcia będą wykonywane na miejscu. - Ten punkt jest podłączony pod wszystkie systemy, które umożliwiają wystawienie tymczasowego paszportu. Tu na miejscu procedura będzie trwała około 15 minut - mówił szef MSWiA.