Hotel oczernia klientkę niezadowoloną z usług. Powszechna w Polsce praktyka?

W odpowiedzi za niepochlebną recenzję pracownik Willi Karpatia w Murzasichle napisał o klientce, że zamieniła pokój w pijacką melinę, przepiła wszystkie pieniądze i porównał ją do żebraczki. Nie oszczędził także jej syna – stwierdził, że jest nieślubnym dzieckiem i kłamcą. Internauci dali właścicielom solidną nauczkę. Okazuje się jednak, że to niejedyny taki przypadek. Pracownik Wirtualnej Polski przeżył podobną sytuację.

Willa Karpatia domagała się usunięcia obraźliwych treści. Wydawało się, że sprawa trafi do sądu, jednak jej finał zakończył się przeprosinami, które wystosowała właścicielka hotelu . Wina została zrzucona na pracownika zajmującego się promocją ośrodka na Facebooku. "Osoba odpowiedzialna za agresywne i napastliwe odpowiedzi została odsunięta od administrowania profilem FB, a w dalszej kolejności podjęte będą wobec niej kroki zmierzające do rozwiązania umowy o pracę". Z kolei pozostali zatrudnieni przejdą szkolenia dotyczące budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Niestety okazuje się, że mszczenie się na klientach za niepochlebne recenzje zdarza się częściej, niż moglibyśmy się spodziewać. Podobną do opisanej sytuację przeżył pracownik Wirtualnej Polski. Miała ona miejsce w jednym z warszawskich hoteli.

– Po dotarciu do obiektu otrzymałem on klucze do nieposprzątanego pokoju. Gdy zgłosiłem sprawę w recepcji, zostałem zakwaterowany w innym. Tyle że w drugim pokoju nie działał telewizor, o czym również poinformowałem recepcjonistkę. Po kilku minutach z niechęcią dała mi klucz do trzeciego pokoju – opowiada Konrad.