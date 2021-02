Hotele otwarte od 12 lutego. "Nie możemy dać rządowi powodu do ponownego zamknięcia"

Nie ma co ukrywać, informacja o otwarciu hoteli zelektryzowała Polaków. Miejsca noclegowe w najpopularniejszych miejscowościach wyprzedały się na pniu.

Otwarcie hoteli - co z restauracjami?

Ale wiele osób wciąż nie zdecydowało się na urlop w lutym m.in. dlatego, że hotelowe restauracje będą zamknięte. - Poczekam na dalsze kroki rządu. Na razie jest za dużo niewiadomych i jedzenie w pokoju jakoś mnie nie kręci - napisał do nas pan Paweł z Warszawy, który planował zimowy urlop właśnie teraz.

Taka decyzja na pewno ułatwiłaby urlop wielu osobom, ale także pracę hotelom. Jednak wciąż nie została podjęta. - Teraz najważniejsze jest to, żeby hotelarze przestrzegali zasad i nie nadużywali warunków uzgodnionych w protokole bezpieczeństwa, tak, żeby krok po kroku otwierać branżę na świat. Musimy być teraz bardzo odpowiedzialni, żeby nie dać rządowi powodu do ponownego zamknięcia hoteli, bo to będzie katastrofa - dodaje prezes.