Ile kosztuje podróż do Chorwacji w 2023 roku? YouTuber wszystko podliczył

- Jazda przez Czechy jest bardzo przyjemna. Jedyne, na co trzeba uważać, to postoje policji, kiedy autostrada się kończy, niedaleko austriackiej granicy. Dostałem tam już kilka razy mandat - przyznaje Oskar. - Jest to takie miejsce, gdzie ona się nagle zwęża, jest ograniczenie prędkości 70 km/h, więc jak się zagapicie, to wpadniecie prosto na patrole policji - mówi.