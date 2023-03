Zmiana w ukochanym kraju Polaków. Turyści to odczują

Zmiany na lotniskach w Chorwacji

Chorwackie lotniska międzynarodowe miały z kolei trzymiesięczny okres przejściowy na dostosowanie kontroli granicznych. Po zakończeniu okresu przejściowego, który trwał do niedzieli 26 marca, przyloty ze strefy Schengen nie wymagają kontroli paszportowej/granicznej. Odczują to turyści, bo skróci to czas przebywania na lotniskach.