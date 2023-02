Chorwacja poza szlakiem. Ten kraj to nie tylko piękne plaże

Po tym, jak rozsiądziemy się wygodnie przy stoliku, może być trudno wstać, bo Samobor słynie z pysznych wypieków i na ich podstawie moglibyśmy powiedzieć, że to "chorwackie Wadowice", gdyż mowa o kremówkach (hr. samoborska kremšnita). Składają się one z dwóch płatków ciasta francuskiego przełożonych kremem z ubitych białek wymieszanych z mlekiem, cukrem, żółtkami i mąką. Jeśli taka kombinacja jest dla was za słodka, to dobrym wyborem będzie rudarska greblica, czyli wytrawne ciasto nadziewane mieszanką np. sera i orzechów albo szpinakiem. Co ciekawe, kiedyś taką tanią i prostą w przygotowaniu przekąskę żony przygotowywały dla mężów pracujących w pobliskiej kopalni.