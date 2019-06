Ile kosztuje weekend na Mazurach?

Kraina Wielkich Jezior to znakomite miejsce odpoczynku dla osób, które lubią spędzać czas na łonie natury. Zielone lasy i spacery na pewno pozwolą na regenerację organizmu i relaks. Sprawdziliśmy jaki budżet trzeba przygotować na weekendowy wyjazd na Mazury.

Podziel się

(Materiały prasowe)

Planowanie wyjazdu warto zacząć od ustalenia budżetu, który można przeznaczyć na wycieczkę. Pozwoli to na bezstresowe spędzenie urlopu, bez konieczności zbędnego oszczędzania pieniędzy. Oprócz noclegu czy transportu, warto jeszcze policzyć koszty jedzenia czy lokalnych atrakcji, których trudno sobie odmówić.

Ile zapłacimy za nocleg? Niewątpliwie jednym z większych kosztów wyprawy do Krainy Wielkich Jezior mogą być ceny noclegów. Oczywiście wszystko zależy od naszych upodobań i wyboru pomiędzy czterogwiazdkowym hotelem a popularną na tych terenach agroturystyką. Koszty łatwo oszacować korzystając z serwisów, które pozwalają jednocześnie zrobić rezerwację noclegu. Pobyt będzie droższy, jeśli wybieramy się na wycieczkę w popularnym terminie, np. w okresie długiego weekendu. Ceny w tym czasie potrafią wzrosnąć nawet o 100%, a najlepsze lokalizacje rozchodzą się jak gorące bułeczki.

W przypadku noclegu obejmującego dwie noce ze śniadaniem wliczonym w cenę, dla dwóch osób, w zwykłym, nie obleganym terminie - ceny wahają się od około 200 do 650 zł. Zazwyczaj dla dzieci do lat 3 noclegi są bezpłatne. Dodatkowo trzeba zapłacić za dziecko powyżej 3 lat. Przy czym do lat 14 będzie to niższa kwota, a za dzieci powyżej lat 14 rodzice często płacą już jak za osobę dorosłą.

Koszty transportu - lepiej pojechać samochodem czy pociągiem? Niezależnie od tego czy planujemy wycieczkę samochodem czy pociągiem, warto również oszacować koszty przejazdów. Przykładowo za podróż pociągiem jednej osoby z Warszawy do Mikołajek trzeba zapłacić około 55 zł. Podobny koszt będziemy musieli ponieść, jeśli zdecydujemy się na autobus. Dla dwóch osób w obie strony to już 220 zł.

W przypadku auta, które zużywa około 6 litrów na 100 km na paliwo trzeba wydać około 155 zł. Wszystko zależy od ceny paliwa, która waha się obecnie od 5,00 do 5,20 zł. Podróż autem wydaje się w takim przypadku nie tylko tańsza, w szczególności gdy planujemy wyjazd większą liczbą osób, ale też wygodniejsza. Osoby, które nie mają samochodu, powinny się też przygotować na koszty związane z biletami autobusowymi czy opłatami za taksówki. Przykładowy przejazd autobusem z Mikołajek do Giżycka to koszt około 8 zł za osobę w jedną stronę.

Wyżywienie na Mazurach - jaki to koszt? Znów wszystko zależy od naszych preferencji. Jednak na pewno będąc w nowym nieznanym miejscu, warto skosztować lokalnych potraw. Na Mazurach to np. plińce z pomoćką czy dzyndzałki z hrećką. A na deser oczywiście sękacz. W przypadku obiadu w restauracji trzeba się liczyć z wydaniem od 25 do 50 zł za osobę. Do tego kolacja czy przekąski to kolejne 20 -30 zł za osobę.

Rozrywki na Mazurach - co warto zobaczyć i ile to kosztuje? Dla tych, którzy chcą skorzystać z wodnego szaleństwa ciekawą opcją będzie podróż jachtem. Ceny rejsów ze sternikiem wahają się od 75 zł do 150 zł za godzinę za cały jacht (około 6 osób). W przypadku rezerwacji jachtu na cały dzień trzeba liczyć się z kosztem około 700 zł. Wynajem łodzi motorowej na cały dzień to koszt od 250 zł wzwyż.

Niezapomniane widoki zapewni też przeprawa promem, którym można wyruszyć z miejscowości Wierzba. To atrakcja zarówno dla pieszych jak i zmotoryzowanych turystów. Przeprawa kosztuje około 10 zł dla kierowcy i około 3 zł dla pieszego.

Jeśli pogoda nie dopisze zawsze można skorzystać z oferty Parku Wodnego Tropikana przy Hotelu Gołębiewski. Goście hotelu korzystają z atrakcji bezpłatnie. Dla wszystkich pozostałych 1,5 godziny zabawy w parku wodnym to koszt od 40 do 50 zł dla dorosłych i od 20 do 25 zł dla dzieci do lat 14. Dziecko do 4 lat może korzystać z kompleksu bezpłatnie.

Wieczorami warto zawitać do Wioski Żeglarskiej, nawet jeśli nie wypływa się na szerokie wody. Szczególną mazurską atmosferę zapewnią koncerty szantowe - zwykle darmowe. Natomiast coś dla ciała zapewnią portowe tawerny, gdzie można skosztować lokalnych przysmaków czy napitków. Koszt jedzenia w tawernie dla jednej osoby wyniesie około 15 do 50 zł.

Jak sfinansować weekendowy pobyt na Mazurach? Koszty weekendowej wycieczki na Mazury nie powinny przekroczyć 1000 zł nawet dla rodziny z dwójką dzieci. Jak szybko zdobyć pieniądze na upragniony wyjazd? Warto zapoznać się z ofertą pożyczek pozabankowych na stronie chwilówki online. Szybka pożyczka bez zbędnych formalności umożliwi zorganizowaćwymarzony weekend zawsze wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Porównanie ofert chwilówek pozwoli na wybór najlepszych warunków czy znalezienie ciekawej promocji. Dzięki temu spłata zadłużenia nie będzie dużym obciążeniem dla budżetu.