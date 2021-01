Indonezja. Trzęsienie ziemi na wyspie Celebes. 34 osoby nie żyją

Zgodnie z szacunkami amerykańskiej służby geofizycznej (USGS), epicentrum trzęsienia ziemi miało miejsce 36 km na południe od miasta Mamuju, na głębokości 18 km. Późnej doszło do co najmniej 26 wstrząsów wtórnych. Żywioł zniszczył znaczną część budynków na wyspie, w tym szpital. Dach nad głową straciło ponad 2 tys. osób.

Trzęsienie ziemi w Indonezji - co najmniej 34 osoby nie żyją

Najbardziej dotknięte skutkami trzęsienia ziemi w całym regionie zdaje się być miasto Mamuju. Ratownicy wciąż szukają tam pod gruzami szpitala kilkunastu pacjentów i pracowników medycznych. W samym Mamuju zginęło co najmniej 26 osób. W innej miejscowości tego regionu zanotowano 8 zgonów.

Indonezja w pacyficznym pierścieniu ognia

Indonezja położona jest w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, którym nazywa się strefę, w której występują częste trzęsienia ziemi i erupcje wulkaniczne. Strefa składa się z pasa rowów oceanicznych, łuków wyspowych oraz aktywnych wulkanów i prawie nieprzerwanie otacza Ocean Spokojny (ok. 40 tys. km). W tej części świata dochodzi do ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.