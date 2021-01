Chorwacja. Dramatyczna sytuacja po trzęsieniu ziemi. Wstrząsy wciąż odczuwalne

Chorwacja - koszmarne widoki po trzęsieniu ziemi

"Obiecali nam kontener, ale nie przyjechał. Pozostałe były zatłoczone, więc tu nas umieścili" - opowiadał na łamach dziennika "Vecernji List" przebywający w ośrodku w Glinie Predrag, którego żona jest córką jednej z siedmiu śmiertelnych ofiar trzęsienia. "Mile nas przyjęli i nie jest nam źle. Przynajmniej jest sucho" - dodał. Mężczyzna podkreślił, że ze względu na zły stan zdrowia musi dostawać dodatkowy tlen. Podłączony jest do respiratora, który jednak z powodu braku prądu działa na baterii i co jakiś czas musi być wyłączany.

"Pomoc przychodzi do nas z całego kraju, mamy dość koców i ubrań, więc prosimy obywateli, aby już tego do nas nie wysyłali, bo naprawdę to nie jest już nam potrzebne. Teraz potrzebujemy pomocy państwa. Setki budynków zostało uszkodzonych i potrzebujemy maszyn do odbudowy, których tu brakuje" - powiedziała na łamach dziennika "Jutarnji List" Jadranka Todorović z Siska, która także straciła swój dom. .