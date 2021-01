Trzęsienia ziemi w Polsce. "Nasza sytuacja wcale nie jest tak dobra"

Czasami wystarczy kilka chwil, by dorobek całych pokoleń przemieniony został w gruzowisko. Trzęsienia ziemi to prawdziwe koszmary, które regularnie nawiedzają miasta i całe regiony położone w obszarach aktywnych sejsmicznie. Szczęśliwie Polska nie pojawia się często w kontekście takich doniesień. Nie oznacza to jednak, że możemy spać spokojnie.

Droga pęknięta w wyniku trzęsienia ziemi. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: 123RF