Internauci o Jezusie ze Świebodzina. Nie rozumieją jednej rzeczy

Zagraniczni internauci skomentowali figurę Jezusa ze Świebodzina. Zwrócili uwagę zwłaszcza na koronę statuy, a konkretnie jej zawartość. Wiele osób ciągle zastanawia się, co tak tajemniczego kryje się na głowie posągu.

Zagraniczni internauci zastanawiają się jednak, co robią antenty internetowe, które ukrywa złota korona wieńcząca posąg Chrystusa. Główną teorią dotyczącą elektronicznego sprzętu jest ta, że duchowni wynajęli głowę Jezusa firmom telekomunikacyjnym. Niestety nikt ze środowiska Kościoła nie komentuje tych doniesień i nie przyznaje, że faktycznie korona Chrystusa została oddana do użytku dostawcom internetu.

Dziennikarze portalu "Atlasobscura" dotrali do dostawców internetu, którzy stwierdzili, że anteny zostały zamontowane na życzenie księży.