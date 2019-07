Iran potrzebuje pieniędzy. Znalazł sposób na "uleczenie" gospodarki

Zagraniczni podróżni mogą pomóc Iranowi w walce z amerykańskimi sankcjami. Jednak władze w Teheranie skupiły się głównie na majętnych turystach z Chin, którzy w czasie wakacji często wydają pokaźne sumy.



Chińscy wizytatorzy mają być lekiem na amerykańskie sankcje. Pekin wciąż pozostaje w przyjacielskich relacjach z Teheranem, więc nie ma żadnych przeciwwskazań, aby obywatele tego azjatyckiego kraju odwiedzali Iran. W tym celu do końca lipca mają zostać zniesione wizy dla Chińczyków, co ma ułatwić im podróżowanie.

Chińscy turyści często są krytykowani - m.in. za to, że są głośni czy że zachowują się podczas posiłków w sposób, który np. dla Europejczyków czy mieszkańców Bliskiego Wschodu może wydawać się niekulturalny. Jednak osoby urodzone w Państwie Środka mają też ogromną zaletę. Te majętne wydają na wczasach dużo, napędzając w ten sposób ekonomię. A warto przypomnieć, że Chińczyków jest ok, 1,4 mld, czyli jest tam cała rzesza potencjalnych urlopowiczów. Władze Iranu chcą ich sprowadzić do swojego kraju i sprawić, by nieco podkręcili turystyczne tempo.